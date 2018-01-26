Мирослав Ромащенко: "Мы в Испании, а Черчесов будет в Турции. Не должны ничего упустить"

Вечернюю тренировку "Спартака" на сборе в Марбелье посетили помощники главного тренер сборной России Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко, Гинтарас Стауче и Владимир Паников, передает спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. По окончании занятия Ромащенко рассказал о ближайших планах и сообщил, что сам Черчесов отправится в Турцию.

- Мы прилетели сегодня в Испанию, а главный тренер улетит в другую сторону. Практически сразу из аэропорта отправились в футбольный центр Марбельи на вечернюю тренировку "Спартака". А заодно понаблюдали за товарищеским матчем киевского "Динамо", которое тренирует мой давний друг Александр Хацкевич. Побеседовали, - сказал Ромащенко.

- Надолго здесь?

- До 4 февраля включительно. Планируем ежедневно посещать тренировки, общаться с тренерскими штабами и с игроками. Посмотреть и за теми, кто привлекается в сборную, и за другими.

- Клубы встречают радушно?

- В прошлом году здесь тоже было много наших команд, все шли нам навстречу. Думаю, сейчас тоже не будет никаких проблем. Будем чередовать поездки к разным клубам. Не должны ничего упустить (в Марбелье ассистенты Черчесова застанут также "Локомотив" и "Краснодар" - Прим. "СЭ").

- С Каррерой уже поговорили?

- Нет, потому что приехали, когда занятие уже началось. Зато с Леонидом Трахтенбергом пообщались. Все еще впереди.