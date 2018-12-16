Мирослав Ромащенко: "Мне хотелось бы вернуться в "Спартак"

Тренер сборной России Мирослав Ромащенко в интервью "Чемпионату" заявил, что ему хотелось бы вернуться в "Спартак". Напомним, что 44-летний специалист работал в дубле красно-белых с 2003 по 2008 год. С 2016 года он занимает пост тренера в сборной.

– Когда появились слухи об интересе "Спартака" к Черчесову, внутри что-то всколыхнулось?

– Не у меня всколыхнулось. Сын пришел и спросил: "Пап, что там, в "Спартак"? Я ему в шутку: "Никит, чем занят? Вот и иди, занимайся делами". На самом деле я понимал, знал, что никто на Саламовича не выходил. Другое дело, что лично мне когда-нибудь хотелось бы вернуться.

– Почему?

– Потому что играл в "Спартаке" и уже работал в нем. Это топ-клуб по российским меркам, где можно решать большие задачи. Было бы интересно. Допускаю, что и Саламович в глубине души держит такую возможность. Правда, не говорит об этом.

– Думаете, внутри него сидит чувство незавершенности начатого дела?

– Да, что-то вроде этого. А так, в октябре, когда пошел этот поток информации, стало просто интересно: действительно ли есть интерес или это просто один из элементов игры при переговорах с другим тренером. Повторю: когда-нибудь в будущем, наверное, хотелось бы вернуться, – цитирует Ромащенко "Чемпионат.com".

Ранее Ромащенко, которому сегодня исполнилось 45 лет, выступал за "Спартак" и тренировал дубль красно-белых.

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