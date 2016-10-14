Мирча Луческу: "Не понимаю, почему Кокорина до сих пор не вызывают в сборную"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу подчеркнул в эксклюзивном интервью "СЭ", что не стал дополнительно наказывать нападающего Александра Кокорина за инцидент в Монако после Euro-2016, потому что не считает проступок футболиста серьезным. Он также отметил, что доволен игрой форварда в составе сине-бело-голубых.

– Ваше мнение о Кокорине, в которого в нашем футболе только вы, похоже, продолжаете верить и постоянно ставите в состав? - вопрос Луческу.

– После инцидента в Монако я почти сразу же восстановил его в правах, если так можно сказать, – доверил место в составе на матч за Суперкубок. С тех пор Александр выглядит хорошо – это важный для нас исполнитель. Я не стал слушать советы о каких-то дополнительных наказаниях, ведь то, что он сделал, – это чистейшее "детство". Не понимаю и того, что Кокорина до сих пор не вызывают в сборную. Нападающий сполна заплатил за свой поступок. И этого достаточно. Просто, как мне кажется, Саша во многом остается ребенком. Все мы в детстве и юношестве совершали глупости. Наказание же должно быть адекватным ошибкам, которые совершил человек.

Есть многие моменты в игре Кокорина, которые нужно изменить, но его КПД я доволен. Форвард участвовал во многих острых моментах и голах. Правда, он виновен в четырех пропущенных нами мячах – фолил не по делу. Но тут палка о двух концах. Хорошо, что Кокорин возвращается в оборону, но там порой принимает неверные решения. Соперник может нас за это наказать. Такое случилось в моменте с голом Боккетти: штрафной назначили за нарушение Кокорина на Промесе.

В матче с "Маккаби" Александр тоже нафолил – и Медуньянин забил. Во встрече с "Анжи" неправильно повел себя в ситуации, когда его сбили в штрафной, но пенальти не назначили. Он просто встал на колени, остановился, а мог прервать контратаку соперника. Не говорю уже о моменте с ЦСКА, когда Саша встал "руки в боки" и Еременко забил. Все эти элементы нужно исправлять. Не наказывать, а указывать и исправлять, чтобы в будущем они не повторялись. При этом считаю, что Кокорин – один из лучших русских футболистов на сегодняшний день.

Важно, что у нас три хороших россиянина в атаке. Уверен, что Кокорин, Дзюба и Шатов заслуживают места в основном составе сборной. Горд, что у меня есть эти футболисты. Они грамотные, слушают тренера, видно, что хотят расти дальше. Ведут себя, как профессионалы. Просто им нужно время. (Сергей ЦИММЕРМАН, Гоша ЧЕРНОВ, Сергей ЯРЕМЕНКО)

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