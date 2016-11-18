13:00 | ФУТБОЛ — Сборная России

Мирча Луческу: "Матч Россия - Румыния - всего лишь подготовка"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу прокомментировал итог товарищеского матча РоссияРумыния (1:0). Специалист отметил, что не стоит делать серьезные выводы по итогам встречи, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Как прокомментируете матч сборных России и Румынии? Это была особенная игра для вас?

– Не хочу комментировать игры сборных. И для одних, и для других это всего лишь подготовка. Россия пробует новые сочетания. Нужно проверить всю обойму за два года до чемпионата мира. Румыны играли тоже не полностью основным составом. Наверное, Даум хотел познакомиться с футболистами.

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