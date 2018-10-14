Мирча Луческу: "Дзюба был экстраординарен в матче с нами"

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу прокомментировал поражение от команды России в матче группового этапа Лиги наций (0:2).

- Вы согласны, что ошибки сборной Турции переносятся год от года?

- Мы не играли так, как должны были играть. Но на это повлияло то, что Россия играла очень агрессивно. Они хотели победить больше, чем мы, а мы должны были играть лучше. Дзюба очень понравился. Он сыграл экстраординарно, постоянно открывался в свободных местах, беспокоил наших защитников. Он заслужил аплодисментов за эту игру. Кто выиграл, всегда прав. Нам надо продолжать свой путь.

- Вы чувствуете отсутствие игровой практики у футболистов сборной Турции?

- Я уже говорил об этом. Когда сравниваются сборные России и Турции, в этом и есть решающий момент. То, что у россиян есть практика, это чувствуется. Парни только-только приехали в новую команду, и только осваиваются. (Александр Рогулев)

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