22:09 14 октября | Футбол — Сборная России

Мирча Луческу: "Дзюба был экстраординарен в матче с нами"

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Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу прокомментировал поражение от команды России в матче группового этапа Лиги наций (0:2). 

- Вы согласны, что ошибки сборной Турции переносятся год от года?

- Мы не играли так, как должны были играть. Но на это повлияло то, что Россия играла очень агрессивно. Они хотели победить больше, чем мы, а мы должны были играть лучше. Дзюба очень понравился. Он сыграл экстраординарно, постоянно открывался в свободных местах, беспокоил наших защитников. Он заслужил аплодисментов за эту игру. Кто выиграл, всегда прав. Нам надо продолжать свой путь.

- Вы чувствуете отсутствие игровой практики у футболистов сборной Турции?

- Я уже говорил об этом. Когда сравниваются сборные России и Турции, в этом и есть решающий момент. То, что у россиян есть практика, это чувствуется. Парни только-только приехали в новую команду, и только осваиваются. (Александр Рогулев)

Россия - Турция

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Результаты опроса

22132 чел.

Кто был лидером сборной России в матче с Турцией?
17.4%
Гильерме
22.6%
Мариу Фернандес
2.3%
Роман Нойштедтер
9.6%
Георгий Джикия
0.2%
Федор Кудряшов
5.7%
Роман Зобнин
1.8%
Юрий Газинский
1.1%
Алексей Ионов
13.7%
Александр Головин
0.6%
Далер Кузяев
17.7%
Артем Дзюба
6.4%
Денис Черышев
0.4%
Руслан Камболов
0.6%
Дмитрий Полоз
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