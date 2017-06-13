Миранчук пропускает тренировку сборной России из-за экзамена

Сегодня сборная России проводит очередную тренировку на стадионе Эдуарда Стрельцова. Полузащитник национальной команды и "Локомотива" Алексей Миранчук пропускает тренировку, так как сдает экзамен.

В минувшем сезоне Миранчук провел 34 матча в клубных соревнованиях, забил 5 мячей и отдал 5 голевых передач. Также на его счету 7 игр за сборную, в которых он забил один гол.

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Миранчука нет на тренировке @TeamRussia , потому что он СДАЕТ ЭКЗАМЕН – Филипп Папенков (@PippoGranato) 13 июня 2017 г.

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