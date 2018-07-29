"Минспорта не верит, что футболисты могут играть лучше". Дмитрий Мусэрский о заслуженных мастерах спорта

Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу в составе сборной России Дмитрий Мусэрский разъяснил свою позицию по поводу присвоения футболистам национальной команды звания заслуженных мастеров спорта за выход в 1/4 финала домашнего чемпионата мира. Напомним, что Мусэрский написал в Инстаграме резкий пост на эту тему.
Поддерживаю @ekaterinagamova11 полностью! Листаем влево! Удивлён, читая комментарии, как люди поливают грязью человека столько вложившего в развитие спорта в своей стране! Катя не заслужила такого однозначно! . Также удивлён, что начали сравнивать футбол и волейбол! Популярность этих видов спорта, нагрузки, конкуренцию и тд... Пост не об этом! Пост о том, что значок Заслуженного Мастера Спорта даётся в России за 1-3 место в Олимпийских играх и за 1 место на Чемпионате Мира. Но никак не за выход в 1/4 финал! . Ребята-футболисты тут не причем, ещё раз повторю эти слова! Они сыграли хорошо! Прыгнули выше головы! Молодцы! Но! Всему есть своя цена и мера! Да, этот значок толком не даёт никаких привилегий по жизни, но это высшая награда в спорте и, уверен, каждый спортсмен в России мечтает ее получить! А высшая награда не может быть за 8 место... Значок ЗМС лично для меня потерял свою ценность... . P.P.S. Я вообще молчу про организацию чествования в Кремле. Все было построено вокруг футболистов, которые приехали на 20 минут и потом куда-то исчезли. Мы же проторчали там 3 часа с начала концерта до самого закрытия! А у нас сборы идут, тренировки, режим... Многие пропустили медицинские и восстановительные процедуры... По итогу никого из игроков даже не объявили и не дали возможность обратиться с речью к зрителям...🤦🏼♂️ Вот отношение к ПЕРВЫМ местам в ВОЛЕЙБОЛЕ в нашей стране!👏🏼👏🏼👏🏼
– Прежде всего, я хотел бы сказать, что ребята-футболисты на чемпионате мира сыграли более чем достойно. Наверное, в данный момент они прыгнули выше головы. Честь им и хвала, – сказал Мусэрский в интервью "СЭ".
Я прекрасно понимаю, что футболистам, в отличие от представителей других видов спорта, крайне сложно получить звание заслуженного мастера спорта на Олимпиаде – там выступают молодежные сборные. И в футболе главным турниром является чемпионат мира. И если бы наша команда завоевала на чемпионате мира медали – никаких вопросов ни у кого бы не было.
Но выход в четвертьфинал и звание заслуженных мастеров спорта – смешно. Получается, что наше Минспорта просто не верит в то, что сборная России по футболу может сыграть еще лучше. Они оценили этот результат, как максимальный, как вершину, до которой в будущем команда добраться не сможет. Откуда такое неверие в наш футбол?
Наша сборная подняла планку очень высоко, и не будет ничего невероятного в том, если на чемпионате Европы или чемпионате мира команда выступит еще лучше!
Но высшие спортивные звания даются за высшие спортивные достижения. Если кто-то считает, что четвертьфинал чемпионата мира является таковым, это его право. Но я так не считаю. И наградить наших футболистов можно было иначе, чем сделало государство через Министерство спорта. (Андрей ШИТИХИН)