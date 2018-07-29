"Минспорта не верит, что футболисты могут играть лучше". Дмитрий Мусэрский о заслуженных мастерах спорта

Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу в составе сборной России Дмитрий Мусэрский разъяснил свою позицию по поводу присвоения футболистам национальной команды звания заслуженных мастеров спорта за выход в 1/4 финала домашнего чемпионата мира. Напомним, что Мусэрский написал в Инстаграме резкий пост на эту тему.

– Прежде всего, я хотел бы сказать, что ребята-футболисты на чемпионате мира сыграли более чем достойно. Наверное, в данный момент они прыгнули выше головы. Честь им и хвала, – сказал Мусэрский в интервью "СЭ".

Я прекрасно понимаю, что футболистам, в отличие от представителей других видов спорта, крайне сложно получить звание заслуженного мастера спорта на Олимпиаде – там выступают молодежные сборные. И в футболе главным турниром является чемпионат мира. И если бы наша команда завоевала на чемпионате мира медали – никаких вопросов ни у кого бы не было.

Но выход в четвертьфинал и звание заслуженных мастеров спорта – смешно. Получается, что наше Минспорта просто не верит в то, что сборная России по футболу может сыграть еще лучше. Они оценили этот результат, как максимальный, как вершину, до которой в будущем команда добраться не сможет. Откуда такое неверие в наш футбол?

Наша сборная подняла планку очень высоко, и не будет ничего невероятного в том, если на чемпионате Европы или чемпионате мира команда выступит еще лучше!

Но высшие спортивные звания даются за высшие спортивные достижения. Если кто-то считает, что четвертьфинал чемпионата мира является таковым, это его право. Но я так не считаю. И наградить наших футболистов можно было иначе, чем сделало государство через Министерство спорта. (Андрей ШИТИХИН)