Милота дня. Маленькая болельщица сборной России

Сборная России в своем Твиттере показала фотографию маленькой болельщицы Ульяны Безугловой, которая родилась 6 февраля 2018 года. Сегодня она посетит контрольный матч против Чехии, который станет для нее девятой игрой, включая матчи чемпионата мира-2018.

Ульяна Безуглова, болельщица @TeamRussia родилась 6 февраля, это ее 9 игра, включая ЧМ! pic.twitter.com/wcd4noJ5Jj – Сборная России (@TeamRussia) 10 сентября 2018 г.

Россия – Чехия: товарищеский матч, 10 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 19.00.

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