18:53 | Футбол — Сборная России

Милота дня. Маленькая болельщица сборной России

Обсудить
0

Сборная России в своем Твиттере показала фотографию маленькой болельщицы Ульяны Безугловой, которая родилась 6 февраля 2018 года. Сегодня она посетит контрольный матч против Чехии, который станет для нее девятой игрой, включая матчи чемпионата мира-2018.

Россия – Чехия: товарищеский матч, 10 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 19.00.

Россия - Чехия

Все о сборной России - здесь

Опрос

Какого результата вы ждете от сборной России в Лиге наций?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Материалы сюжета: Сборная России: сентябрь после ЧМ-2018
Материалы других СМИ