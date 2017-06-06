Михаил Вартапетов: "Джикия избежал травмы"

Глава медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов отметил, что защитник красно-белых и сборной России Георгий Джикия избежал травмы в товарищеском матче с Венгрией (3:0). Футболист, выбивая мяч из пустых ворот, подвернул ногу и был заменен. Вместо него на поле вышел Роман Шишкин.

- Джикия избежал травмы, все обошлось. На МРТ ничего выявлено не было, - сказал Вартапетов. (Сергей АСТАХОВ)

Напомним, что следующий контрольный матч сборная России проведет 9 июня. Национальная команда встретится с Чили, начало игры - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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