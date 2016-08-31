18:55 | ФУТБОЛ — Сборная России

Михаил Мамиашвили: "Футболистам сборной России не хватает дисциплины и самоотдачи"

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Нападающий "Краснодара" Федор СМОЛОВ (слева) и полузащитник "Зенита" Олег ШАТОВ: настроение - отличное!"Будут больше тренироваться и меньше тусоваться – все получится!"

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в интервью "СЭ" подчеркнул, что футбольная сборная России до сих пор не реализовала свой потенциал. Он выразил надежду на то, что Станиславу Черчесову удастся изменить команду. Напомним, что сегодня россияне проведут контрольный матч с Турцией, начало – в 21.30 по московскому времени.

– Продолжите фразу: "Сборная России – это команда…"

– …которая обязана реализовать свои возможности. Надеюсь, новый тренер сумеет ее переформатировать, за что футболисты должны быть ему благодарны.

– Согласны ли вы с самооценкой игроков, которые во время Euro-2016 сказали главному тренеру Леониду Слуцкому: "Мы – г…о"?

– Если они сами это признали, значит, есть свет в конце туннеля. Дай бог, чтобы у них появилась возможность реализовать себя.

– Чего, на ваш взгляд, не хватает футболистам, чтобы достойно представлять страну?

– Дисциплины и самоотдачи, жесточайшего отношения к себе.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Убийца бобика

а ну ка налейте ему рюмаху и посадите на самолёт до Анталии

19:52

marksan

Метод Мамиашвили - бить по морде не смотря на пол!

19:21

Wild Weasel

Точно, есть тренер по физподготовке, а Мамиашвили будет тренером по психологической. И Горлуковича ему в помощники! ))))))) Чтобы после каждого неудачного матча не один Мамаев, а все игроки получали "трвмы в тренажерном зале" )))))))))

19:18

Igrok Igorek

Так приди и по рожам им надавай. немужик... хотя ведь это не женщины...

19:15

shpasic

мастерства им не хватает!

19:13

Вгугел

м . мамиашвили и тебя не хватает . ты бы футболистов учил дисциплине и самоотдаче своими методами .

19:08

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