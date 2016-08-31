Михаил Мамиашвили: "Футболистам сборной России не хватает дисциплины и самоотдачи"

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в интервью "СЭ" подчеркнул, что футбольная сборная России до сих пор не реализовала свой потенциал. Он выразил надежду на то, что Станиславу Черчесову удастся изменить команду. Напомним, что сегодня россияне проведут контрольный матч с Турцией, начало – в 21.30 по московскому времени.

– Продолжите фразу: "Сборная России – это команда…"

– …которая обязана реализовать свои возможности. Надеюсь, новый тренер сумеет ее переформатировать, за что футболисты должны быть ему благодарны.

– Согласны ли вы с самооценкой игроков, которые во время Euro-2016 сказали главному тренеру Леониду Слуцкому: "Мы – г…о"?

– Если они сами это признали, значит, есть свет в конце туннеля. Дай бог, чтобы у них появилась возможность реализовать себя.

– Чего, на ваш взгляд, не хватает футболистам, чтобы достойно представлять страну?

– Дисциплины и самоотдачи, жесточайшего отношения к себе.