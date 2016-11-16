Михаил Гершкович: "Сборная России входит в следующий год на хорошей эмоциональной ноте"

Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович заявил, что сборная России входит в следующий год на хорошей эмоциональной ноте после победы в товарищеском матче над командой Румынии (1:0). Функционер призвал поклонников сборной набраться терпения и пожелать удачи тренерскому штабу.

– Что касается вчерашней игры, то значительно лучше, чем с Катаром, провела сборная матч по самоотдаче, – цитирует "Р-Спорт" Гершковича. – Чувствуется, что проблемы в атакующих действиях еще есть, но вот второй тайм произвел более или менее приличное впечатление, наши атакующие действия приняли осмысленность, создали несколько моментов, ну и, к счастью, забили. Остался запал такой эмоциональный, в следующий год сборная входит на хорошей ноте с точки зрения эмоций.

Какие-то итоги подводить рано, они, скорее, будут промежуточными. Тренер только принял команду, идет смена поколений, непростая ситуация. Футболистов, которые соответствуют уровню сборной, не так много, идет поиск. Нужно набраться терпения и пожелать удачи тренерскому штабу, чтобы они грамотно свои полномочия выполнили, которые у них есть.