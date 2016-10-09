Михаил Гершкович: "Дзюба, Самедов и Шатов подали хороший пример новичкам сборной"

Бывший тренер сборной России Михаил Гершкович после товарищеского матча против Коста-Рики (3:4) отметил в составе российской команды Александра Самедова, Артема Дзюбу и Олега Шатова. Также он похвалил игру подопечных Станислава Черчесова в атаке.

- Игра сборной оставила несколько сумбурное впечатление, - сказал Гершкович. - Конечно, бросились в глаза проблемы в обороне. Понятно, что в таком сочетании раньше не играли, но четыре пропущенных мяча в любом случае нас не красят.

А вот в атаке порой получалось очень даже неплохо. Хочется обратить внимание на тех футболистов, которые проводили свой не первый матч за сборнную. Выделю Шатова, Дзюбу, Самедова. Они действовали уверенно, органично и эффективно. Именно они являлись лидерами на поле, вели за собой остальных.

А вот что касается новичков, то им не хватало и опыта, и исполнительского мастерства. В отсутствии желания и самоотдачи их упрекнуть нельзя. Но вот тактические ошибки, просчеты на поле порой были непростительными. Дзюба, Самедов и Шатов подали им хороший пример. (Виталий АЙРАПЕТОВ)