Михаил Гершкович: "49-е место в рейтинге ФИФА не отражает силы сборной России"

Глава Объединения отечественных тренеров, бывший тренер сборной России Михаил Гершкович призвал не придавать большого значения рейтингу ФИФА. В обновленной таблице сборная России, пробившаяся в четвертьфинал чемпионата мира-2018, поднялась с 70-го места на 49-е.

- Я не обращаю внимания на этот рейтинг ФИФА, уж очень условные вещи там есть, - цитирует "РИА Новости". - Наша команда два года играла товарищеские матчи. Сейчас играла официальные матчи, и сразу поднялась в рейтинге. Надо быть объективными, 49-е место не отражает силы нашей команды. Реально сборная России входит в тридцатку лучших. Сейчас начнутся игры, которые будут оцениваться по-другому, и наша сборная сразу же переместится в тридцатку.

Этот рейтинг ФИФА условный, это показатели, которые накапливаются за определенный период времени. А надо быть готовым сейчас и сегодня, когда играешь. Оценка команды важна на тот день, когда происходят какие-то события.