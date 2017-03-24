Михаил Ефремов: "Победы сборной России? Ну, мы же верим в "щучье веление"

Известный актер, болельщик "Спартака" Михаил Ефремов после поражения сборной России от команды Кот-д'Ивуара (0:2) отметил, что расстраиваться не стоит. По его словам, он не думает о выступлении национальной команды на Кубке конфедераций, так как сосредоточен на игре красно-белых.

– Сборная России проиграла? Кот-д'Ивуар на 47-м месте в рейтинге ФИФА, мы – на 60-м. Поражениям сборной России расстраиваться не стоит. Так и будем жить. Пока какое-нибудь чудо не произойдет.

– То есть победить мы сможем только благодаря чуду?

– Ну, мы же верим в "щучье веление".

– В связи с такими результатами, какими видите перспективы нашей сборной на Кубке конфедераций?

– Сейчас об этом не думаю. Все мысли – о чемпионате страны. Хотел бы сосредоточиться на нем, поскольку моя любимая команда на первом месте. (Ярослав СУСОВ)