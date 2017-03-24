21:46 | ФУТБОЛ — Сборная России

Михаил Ефремов: "Победы сборной России? Ну, мы же верим в "щучье веление"

0
0
0
0
1

Известный актер, болельщик "Спартака" Михаил Ефремов после поражения сборной России от команды Кот-д'Ивуара (0:2) отметил, что расстраиваться не стоит. По его словам, он не думает о выступлении национальной команды на Кубке конфедераций, так как сосредоточен на игре красно-белых.

– Сборная России проиграла? Кот-д'Ивуар на 47-м месте в рейтинге ФИФА, мы – на 60-м. Поражениям сборной России расстраиваться не стоит. Так и будем жить. Пока какое-нибудь чудо не произойдет.

– То есть победить мы сможем только благодаря чуду?

– Ну, мы же верим в "щучье веление".

– В связи с такими результатами, какими видите перспективы нашей сборной на Кубке конфедераций?

– Сейчас об этом не думаю. Все мысли – о чемпионате страны. Хотел бы сосредоточиться на нем, поскольку моя любимая команда на первом месте. (Ярослав СУСОВ)

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче с Кот-д'Ивуаром?
голосовать
0
0
0
0
1
Материалы сюжета: Россия vs Кот-д'Ивуар и Бельгия
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Alex 2012

В глубинке команды колхозов или как сейчас говорят СХП, ООО, колхоз и т.д. и т.п. играют намного лучше, чем сбродная РОССИИ

22:06

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...