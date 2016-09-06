10:43 | ФУТБОЛ — Сборная России

Михаил Боярский: "Проиграть Гане будет стыдно"

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Вчера. Москва. Черкизово. Последняя тренировка сборной России перед встречей с Ганой."Что делать сборникам перед матчем с Ганой? Помолиться!"

Народный артист России, известный болельщик "Зенита" и сборной России Михаил Боярский отметил, что ничего не ждет от сегодняшней товарищеской встречи против команды Ганы. По словам актера, проиграть будет стыдно.

– У меня нет никаких особых ожиданий. Сборная находится в стадии становления. Не стоит рассчитывать, что против ганцев будет интересная, продуманная игра.

Не думаю, что Гана – лакмусовая бумажка для проверки нашей сборной. Это просто очередной спарринг, уступить в котором, впрочем, стыдно.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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gayduk

И этот козлина подхрюкивает! Уж молчал бы!

11:53

sergey.v1968

как может быть стыдно проиграть команде, которая, к примеру, на предпоследнем ЧМ вышла в 1/4 и проиграла там только по пенальти? С какой радости должно быть стыдно для игроков команды, которые играют во что-то, слегка отличное от привычного футбола? Да и игроки сборной Ганы ну уж никак не в своём чемпе играют. Да и тренер у них в финал ЛЧ выходил. То есть проиграть Гане стыдно, а проигрыши Уэльсу и прочим - они менее постыдные или как?

11:41

yamsan

завтра нам всем будет стыдно, господа

11:26

sdhl

Почему стыдно проиграть сборной, которая выше классом?)

11:19

ВеликийПашаБуре

А мне каналье нет((( Тысяча чертей!!!!

11:19

lordblack

Почему?! Они что слабее нас? А вообще я понятия не имею когда они играют и не имею ни малейшего желания интересоваться результатом матча. Сборная - прошлое.

11:10

EstMaza

Стыдно спать в усах и шляпе.

11:09

Невероятный

Да ничего не стыдно - сейчас научились играть все, в том числе Гана. Кстати, это достаточно серьезный соперник, а Грант умный и опытный тренер. Слова Боярского - вот это непродуманный бред, да, а Гана уверен, покажет, достойную. игру.

11:08

lokofanat

Ох уж это стАдное чувство :)

10:50

shpasic

"ПРОИГРАТЬ ГАНЕ БУДЕТ СТАДНО"

10:49

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