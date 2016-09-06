Михаил Боярский: "Проиграть Гане будет стыдно"

Народный артист России, известный болельщик "Зенита" и сборной России Михаил Боярский отметил, что ничего не ждет от сегодняшней товарищеской встречи против команды Ганы. По словам актера, проиграть будет стыдно.

– У меня нет никаких особых ожиданий. Сборная находится в стадии становления. Не стоит рассчитывать, что против ганцев будет интересная, продуманная игра.

Не думаю, что Гана – лакмусовая бумажка для проверки нашей сборной. Это просто очередной спарринг, уступить в котором, впрочем, стыдно.