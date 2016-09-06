Михаил Боярский: "Проиграть Гане будет стыдно"

Народный артист России, известный болельщик "Зенита" и сборной России Михаил Боярский отметил, что ничего не ждет от сегодняшней товарищеской встречи против команды Ганы. По словам актера, проиграть будет стыдно.
– У меня нет никаких особых ожиданий. Сборная находится в стадии становления. Не стоит рассчитывать, что против ганцев будет интересная, продуманная игра.
Не думаю, что Гана – лакмусовая бумажка для проверки нашей сборной. Это просто очередной спарринг, уступить в котором, впрочем, стыдно.
gayduk
И этот козлина подхрюкивает! Уж молчал бы!
11:53
sergey.v1968
как может быть стыдно проиграть команде, которая, к примеру, на предпоследнем ЧМ вышла в 1/4 и проиграла там только по пенальти? С какой радости должно быть стыдно для игроков команды, которые играют во что-то, слегка отличное от привычного футбола? Да и игроки сборной Ганы ну уж никак не в своём чемпе играют. Да и тренер у них в финал ЛЧ выходил. То есть проиграть Гане стыдно, а проигрыши Уэльсу и прочим - они менее постыдные или как?
11:41
yamsan
завтра нам всем будет стыдно, господа
11:26
sdhl
Почему стыдно проиграть сборной, которая выше классом?)
11:19
ВеликийПашаБуре
А мне каналье нет((( Тысяча чертей!!!!
11:19
lordblack
Почему?! Они что слабее нас? А вообще я понятия не имею когда они играют и не имею ни малейшего желания интересоваться результатом матча. Сборная - прошлое.
11:10
EstMaza
Стыдно спать в усах и шляпе.
11:09
Невероятный
Да ничего не стыдно - сейчас научились играть все, в том числе Гана. Кстати, это достаточно серьезный соперник, а Грант умный и опытный тренер. Слова Боярского - вот это непродуманный бред, да, а Гана уверен, покажет, достойную. игру.
11:08
lokofanat
Ох уж это стАдное чувство :)
10:50
shpasic
"ПРОИГРАТЬ ГАНЕ БУДЕТ СТАДНО"
10:49