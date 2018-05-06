Мичел Сальгадо: "Игроков уровня Карпина и Мостового в нынешней сборной России нет"

Бывший защитник "Реала" и сборной Испании Мичел Сальгадо выразил мнение, что в нынешнем составе сборной России нет игроков уровня Александра Мостового и Валерия Карпина. В конце 90-х Сальгадо был их одноклубником в "Сельте".

- Когда я был ребенком, я наблюдал чемпионат мира 1982 года, - цитирует ТАСС Сальгадо. - Конечно, мой первый идол в советском футболе - это Лев Яшин, далее это был Олег Блохин, затем Ринат Дасаев и все эти легенды, которые играли в то время. Российский футбол я ассоциирую с теми игроками, которые играли одновременно со мной, - это Мостовой, Карпин и ряд других. Сейчас довольно трудно распознать игроков нынешней сборной России.

К сожалению, если раньше было 10-15 российских игроков - звезд, которые выступали в европейских лигах, то сейчас российское влияние на европейский футбол значительно снизилось. Последним заметным российским футболистом был Андрей Аршавин времен его выступления в лондонском "Арсенале".

Шансы на ЧМ? Сборная России попала на чемпионат мира как команда страны-организатора, и мы не видели ее в отборочных матчах.

Я думаю, что на групповом этапе будет довольно нелегко, потому что Россия будет встречаться с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией. Я могу сказать, что сборная Египта - это достаточная неплохая команда, и сборная Уругвая тоже довольно неплохо играет в футбол.