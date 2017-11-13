Метро в день матча Россия - Испания будет работать до двух часов ночи

В день товарищеского матча между сборными России и Испании метрополитен Санкт-Петербурга продлит время работы до 2.00, сообщает Welcome2018. Встреча состоится 14 ноября на стадионе "Санкт-Петербург", начало игры – в 21.45 по московскому времении.

Станции "Выборгская", "Крестовский остров", "Чкаловская", "Петроградская", "Черная речка" будут открыты на вход до 1.30, все остальные станции метрополитена будут работать на выход до 2.00.

Для зрителей, которые захотят воспользоваться Яхтенным мостом, организуют работу трамвайных маршрутов № 19 (Лахтинский разлив – ст. м. "Старая деревня") и № 48 (Лахтинский разлив – ст. м. "Черная речка"). Также для доставки зрителей будет обеспечена работа автобусов-шаттлов, подвозящих людей к вышеуказанным станциям метрополитена.

Дополнительно Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга продлевается работа 23-х (№ 2, 13, 39, 40, 57, 86, 92, 93, 106, 114, 115А, 123, 127, 137, 145, 154, 157, 161, 184, 186, 187, 200, 326) маршрутов городского пассажирского транспорта до 3.00.

Напомним, что организация товарищеского матча Россия – Аргентина (0:1) на стадионе "Лужники" вызвала критику в том числе из-за транспортного вопроса.

Лужа дегтя. Почему организация матча Россия – Аргентина оказалась далека от идеала