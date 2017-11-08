Метро Санкт-Петербурга продлит работу в день матча Россия - Испания

Правительство Санкт-Петербурга приняло решение продлить работу метрополитена в день товарищеского матча Россия​ – Испания, сообщает официальный сайт РФС. В связи с поздним окончанием поединка, станции "Выборгская", "Крестовский остров", "Чкаловская", "Петроградская", "Черная речка" будут открыты на вход до 1.30, все остальные станции метрополитена будут работать на выход до 2.00. В обычные дни станции метро Петербурга закрываются не позднее 1.05.

Для зрителей, которые захотят воспользоваться Яхтенным мостом организована работа трамвайных маршрутов номер 19 и номер 48. Также для доставки зрителей будет обеспечена работа автобусов-шатлов, подвозящих людей к станциям метрополитена.

Матч Россия – Испания состоится на стадионе "Санкт-Петербург" 14 ноября, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.