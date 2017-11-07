Месси со сборной Аргентины начал тренировку в Москве

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вместе с командой начал тренировку в Москве. Подопечные Хорхе Сампаоли готовятся к товарищескому матчу с Россией. Занятие проходит на втором поле стадиона "Открытие" в Тушине.

Напомним, что сборная России проведет товарищеский матч против Аргентины 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Встреча с Испанией состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге. Аргентинцы в этот же день сыграют с Нигерией в Краснодаре.

Сборная Аргентины опоздала на тренировку в Москве