Месси пропустил тренировку сборной Аргентины из-за фанатов

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси пропустил вечернее занятие в тренажерном зале из-за повышенного внимания со стороны фанатов, сообщает "Лайф". По информации источника, вчера, 7 ноября, форварда "атаковали" желающие сфотографироваться с игроком и получить его автограф, из-за чего он не смог нормально тренироваться.
Возможно, по этой причине Месси решил пропустить сегодняшнее занятие.
Напомним, 11 ноября аргентинцы в Москве проведут контрольный матч со сборной России. Начало игры - 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лео Месси: "Говорят, я решаю, кто из моих друзей будет играть за сборную? Это чушь!"
Как сделать селфи с Месси? // Роналду, Месси... Как великие играли в России
Опрос
Дополнительная информация
https://life.ru/t/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/1058710/miessi_propustil_viechierniuiu_trienirovku_sbornoi_arghientiny_iz-za_fanatov
Andrey6201
Спартак и че, отпишись 11-го ноября :(
22:42
Спартач и че?
Andrey6201 помнишь со Спартаком 2 игры в ЛЧ что-то я не заметил что в мск в пол ноги играл ,а даже если и играл то помнится он штуки 2-3 зактил даже в том режиме.
22:40
Спартач и че?
Интересно , за Аргентину наверное больше россиян болеть будет чем за своих.
22:38
Andrey6201
Эта кочерыжка, даже получив халявный миллион от РФС только за участие в матче, второй день гнёт понты? Вали нах, чмо небритое, одна хня, выйдет на полминуты, захромает, и свалит
22:37
pixyczcj
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
22:36
Michaell
Вот ИГРОЧИЩЕ! Он даже не тренеруясь на все 100% все равно будет в форме и если ахочет выложится, то Игорьку придется просто пиз.....ц. А про оборону, если ее можно так называть, я вообще скромно умолчу.
21:54