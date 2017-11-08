Месси пропустил тренировку сборной Аргентины из-за фанатов

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси пропустил вечернее занятие в тренажерном зале из-за повышенного внимания со стороны фанатов, сообщает "Лайф". По информации источника, вчера, 7 ноября, форварда "атаковали" желающие сфотографироваться с игроком и получить его автограф, из-за чего он не смог нормально тренироваться.

Возможно, по этой причине Месси решил пропустить сегодняшнее занятие.

Напомним, 11 ноября аргентинцы в Москве проведут контрольный матч со сборной России. Начало игры - 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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