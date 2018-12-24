Месси или Роналду? Черчесов знает, кто лучше

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью RT ответил на вопрос о том, кто лучше, Лионель Месси или Криштиану Роналду. По его словам, в этом году больше забил аргентинец.

– Кто действительно лучший: Криштиану Роналду или Лионель Месси?

– "Золотую бутсу" недавно присудили аргентинцу. Значит, больше забил именно он.

– А почему тогда "Золотой мяч" получил хорват Модрич?

– Потому что он трижды подряд выиграл Лигу чемпионов и помог своей команде впервые в истории выйти в финал мундиаля.