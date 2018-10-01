Мэр Москвы Собянин выразил сожаление об уходе Акинфеева из сборной

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил сожаление в связи с уходом вратаря Игоря Акинфеева из сборной России. Голкипер ЦСКА сегодня объявил о завершении международной карьеры. В сборной он провел 111 матчей с 2004 по 2018 год.

"Игорь Акинфеев - большой мастер и человек. Его слова о новом поколении футболистов тому подтверждение. Но все-таки жаль, что он уходит. Спасибо за моменты радости на ЧМ-2018. Желаю удачи!" - написал Собянин в Твиттере.