Мэр Москвы – о матче Россия – Аргентина: "Будем болеть за красивый футбол"

Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии товарищеского матча между сборными России и Аргентины выразил уверенность в том, что на стадионе "Лужники" будет аншлаг.

Встреча состоится завтра в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой игры.

– Завтра здесь будет аншлаг, – написал Слбянин на своей странице в Вконтакте. – Первый матч на обновленном стадионе "Лужники" между Россией и Аргентиной. Будем болеть за красивый футбол!