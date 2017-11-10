22:11 | Футбол — Сборная России

Мэр Москвы – о матче Россия – Аргентина: "Будем болеть за красивый футбол"

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Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии товарищеского матча между сборными России и Аргентины выразил уверенность в том, что на стадионе "Лужники" будет аншлаг.

Встреча состоится завтра в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой игры.

– Завтра здесь будет аншлаг, – написал Слбянин на своей странице в Вконтакте. – Первый матч на обновленном стадионе "Лужники" между Россией и Аргентиной. Будем болеть за красивый футбол!

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Shast1983.83

Ты бы лучше о пробках болел ворюга плиточная

22:30