18:06 | Футбол — Сборная России

Матиас Краневиттер: "Аргентинцы должны готовиться, до чемпионата мира-2018 осталось мало времени"

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Полузащитник сборной Аргентины Матиас Краневиттер после контрольного матча против России (1:0) подчеркнул, что команда должна интенсивно готовиться к предстоящему чемпионату мира-2018. Отметим, что хавбек "Зенита" провел на поле все 90 минут.

– Мы должны работать, двигаться вперед и готовиться к предстоящему чемпионату мира, потому что осталось мало времени, – цитирует пресс-служба аргентинцев Краневиттера.

Трансляция матча Россия – Аргентина

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (1)
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fedor pavlovitsh

Вот такая школа футбола сегодня у нас. Дай бог, чтобы эта команда вышла из группы на ЧМ-2018. Жаль, а еще и с тренером самодуром, который не хочет ставить в состав Игоря Денисова.

18:20