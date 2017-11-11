Матиас Краневиттер: "Аргентинцы должны готовиться, до чемпионата мира-2018 осталось мало времени"

Полузащитник сборной Аргентины Матиас Краневиттер после контрольного матча против России (1:0) подчеркнул, что команда должна интенсивно готовиться к предстоящему чемпионату мира-2018. Отметим, что хавбек "Зенита" провел на поле все 90 минут.

– Мы должны работать, двигаться вперед и готовиться к предстоящему чемпионату мира, потому что осталось мало времени, – цитирует пресс-служба аргентинцев Краневиттера.

Трансляция матча Россия – Аргентина