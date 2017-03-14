17:11 | ФУТБОЛ — Сборная России

Матчи сборной России обслужат арбитры из Румынии и Польши

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Стали известны имена арбитров, которым предстоит обслуживать мартовские контрольные матчи с участием сборной России, информирует официальный сайт РФС.

На матче РоссияКот-д’Ивуар, который пройдет 24 марта на стадионе "Краснодар" в столице Кубани, будет работать румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. В роли его ассистентов выступят Октавиан Совре и Себастьян Георге.

Матч РоссияБельгия, который состоится 28 марта на стадионе "Фишт" в Сочи, обслужит польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком. Ему будут помогать Павел Сокольнички и Томаш Листкевич.

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