Матчи России с Венгрией и Чили покажет канал "Футбол 1"

Товарищеские матчи сборной России с Венгрией и Чили покажет телеканал "Матч! Футбол 1". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу субхолдинга "ГКМ Матч".
Российская сборная сыграет с венграми 5 июня в Будапеште, а с чилийцами – 9 июня в Москве.
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
""контрольно--товарищеские матчи"" сколько угодно может в повторе ляпить грузун ТВ, а в ПРЯМОМ ЭФИРЕ позор черкеса будет транслеить ПЕРВЫЙ !!!!!!!
22:47
баламошка
Временно канал "Футбол 1" станет юмористическим.
22:44
Luchezarny
И желательно без комментатора Гусева)))
22:40
goldenden
Дружно скажем Спасибо г-же Канделаки! Интересно что в то же время будут транслировать на общедоступных каналах, Роки хххх?
22:36
titan2313
Значит опять для избранных, не жалуйтесь потом, что всё меньше народу болеет за сборную!
22:28