22:07 | ФУТБОЛ — Сборная России

Матчи России с Венгрией и Чили покажет канал "Футбол 1"

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Товарищеские матчи сборной России с Венгрией и Чили покажет телеканал "Матч! Футбол 1". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу субхолдинга "ГКМ Матч".

Российская сборная сыграет с венграми 5 июня в Будапеште, а с чилийцами – 9 июня в Москве.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4309420

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (5)
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АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

""контрольно--товарищеские матчи"" сколько угодно может в повторе ляпить грузун ТВ, а в ПРЯМОМ ЭФИРЕ позор черкеса будет транслеить ПЕРВЫЙ !!!!!!!

22:47

баламошка

Временно канал "Футбол 1" станет юмористическим.

22:44

Luchezarny

И желательно без комментатора Гусева)))

22:40

goldenden

Дружно скажем Спасибо г-же Канделаки! Интересно что в то же время будут транслировать на общедоступных каналах, Роки хххх?

22:36

titan2313

Значит опять для избранных, не жалуйтесь потом, что всё меньше народу болеет за сборную!

22:28