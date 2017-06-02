Матчи России с Венгрией и Чили покажет канал "Футбол 1"

Товарищеские матчи сборной России с Венгрией и Чили покажет телеканал "Матч! Футбол 1". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу субхолдинга "ГКМ Матч".

Российская сборная сыграет с венграми 5 июня в Будапеште, а с чилийцами – 9 июня в Москве.

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