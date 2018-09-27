13:19 | Футбол — Сборная России

Матчи России с Швецией и Турцией должны быть показаны в эфире Первого канала

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Как стало известно "СЭ", оба ближайших матча сборной России в Лиге наций с национальными командами Швеции (11 октября, "Калининград Арена") и Турции (14 октября, "Фишт") должны быть показаны в эфире Первого канала. Официальное подтверждение эта информация должна получить в ближайший понедельник.

 - Сейчас опубликована сетка до 7 октября. Сетка эфира, которая будет после этой даты, будет обнародована вечером 1 октября, - сообщили "СЭ" в пресс-службе Первого канала.

Сейчас команда Станислава Черчесова занимает первое место в группе B второго дивизиона Лиги наций. В активе нашей команды три очка, столько же у Турции, но подопечные Мирчи Луческу имеют на одну проведенную игру больше, у Швеции в то же время ноль очков после одной встречи. (Андрей Сизякин)

Все о Лиге наций – здесь.

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/nation-league/

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