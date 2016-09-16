Матч Россия - Румыния в Казани могут отменить из-за плохой погоды

Министр спорта России и глава РФС Виталий Мутко сообщил, что проведение товарищеского матча с командой Румынии из-за погодных условий может быть под вопросом. Игра должна пройти в Казани 14 ноября. По словам руководителя, нужно дождаться прогноза погодных условий.

– Что касается сборной России, мы хотели бы сыграть 14 ноября, но климатические условия – думаем, – цитирует "Интерфакс" Мутко. – Это же товарищеская игра. Мы посмотрим, какой прогноз погоды будет. Нам нужен тестовый матч. Посмотрим, пока в планах у нас здесь стоит игра.

