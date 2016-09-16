Матч Россия - Румыния в Казани могут отменить из-за плохой погоды

Министр спорта России и глава РФС Виталий Мутко сообщил, что проведение товарищеского матча с командой Румынии из-за погодных условий может быть под вопросом. Игра должна пройти в Казани 14 ноября. По словам руководителя, нужно дождаться прогноза погодных условий.
– Что касается сборной России, мы хотели бы сыграть 14 ноября, но климатические условия – думаем, – цитирует "Интерфакс" Мутко. – Это же товарищеская игра. Мы посмотрим, какой прогноз погоды будет. Нам нужен тестовый матч. Посмотрим, пока в планах у нас здесь стоит игра.
Дополнительная информация
http://www.interfax-russia.ru/Moscow/special.asp?id=764303&sec=1725
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а ничего, что современная гидрометеорология только на 3-е суток прогноз может дать с более-менее приблизительным совпадением? витале не доложили?)
17:59
PitersS
Когда назначали, думали, что Казань у Черного моря? А теперь выяснили, что у моря Лаптевых и всполошились.
17:33
lavric999
В том же Ростове! Для них юг России не существует в ноябре? Зачем переться в Казань в холод собачий?!
17:27
lokofanat
В Краснодаре же в октябре новый стадион откроют- играйте там.
17:23