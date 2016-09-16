17:11 | ФУТБОЛ — Сборная России

Матч Россия - Румыния в Казани могут отменить из-за плохой погоды

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Министр спорта России и глава РФС Виталий Мутко сообщил, что проведение товарищеского матча с командой Румынии из-за погодных условий может быть под вопросом. Игра должна пройти в Казани 14 ноября. По словам руководителя, нужно дождаться прогноза погодных условий.

– Что касается сборной России, мы хотели бы сыграть 14 ноября, но климатические условия – думаем, – цитирует "Интерфакс" Мутко. – Это же товарищеская игра. Мы посмотрим, какой прогноз погоды будет. Нам нужен тестовый матч. Посмотрим, пока в планах у нас здесь стоит игра.
 

Дополнительная информация

http://www.interfax-russia.ru/Moscow/special.asp?id=764303&sec=1725

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КОММЕНТАРИИ (4)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

а ничего, что современная гидрометеорология только на 3-е суток прогноз может дать с более-менее приблизительным совпадением? витале не доложили?)

17:59

PitersS

Когда назначали, думали, что Казань у Черного моря? А теперь выяснили, что у моря Лаптевых и всполошились.

17:33

lavric999

В том же Ростове! Для них юг России не существует в ноябре? Зачем переться в Казань в холод собачий?!

17:27

lokofanat

В Краснодаре же в октябре новый стадион откроют- играйте там.

17:23

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Материалы других СМИ