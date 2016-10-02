11:22 | ФУТБОЛ — Сборная России

Матч Россия - Румыния пройдет в Грозном

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Министр спорта и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что контрольный матч сборной России против команды Румынии состоится в Грозном. Российская сторона предлагала Федерации футбола Румынии два варианта по месту проведения товарищеского матча вместо Казани, где в ноябре ожидается неблагоприятная погода, – Грозный и Махачкала. Ранее сообщалось, что контрольная игра с румынами запланирована на 15 ноября.

"По контрольному матчу с Румынией все нормально, играем в Грозном, это уже точно", – цитирует "Р-Спорт" Мутко.

Напомним, что 9 октября россияне проведут контрольный матч против сборной Коста-Рики на новом стадионе "Краснодара".

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161002/1107863375.html

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