Матч Россия - Румыния пройдет в Грозном

Министр спорта и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что контрольный матч сборной России против команды Румынии состоится в Грозном. Российская сторона предлагала Федерации футбола Румынии два варианта по месту проведения товарищеского матча вместо Казани, где в ноябре ожидается неблагоприятная погода, – Грозный и Махачкала. Ранее сообщалось, что контрольная игра с румынами запланирована на 15 ноября.

"По контрольному матчу с Румынией все нормально, играем в Грозном, это уже точно", – цитирует "Р-Спорт" Мутко.

Напомним, что 9 октября россияне проведут контрольный матч против сборной Коста-Рики на новом стадионе "Краснодара".