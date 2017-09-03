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19:46 | Футбол — Сборная России

Матч Россия - "Динамо" посетили 15 980 болельщиков

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Товарищеский матч сборной России против "Динамо" (3:0) на "Арене Химки" посетили 15 980 зрителей, сообщает официальный Твиттер стадиона. Вместимость арены составляет 18 636 человек. Напомним, что вход на игру был бесплатным.

Голы в неофициальном поединке забили Антон Миранчук, Антон Заболотный и Мариу Фернандес.

Трансляция матча Россия - "Динамо"

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Материалы сюжета: Сборная России: экспериментальный сентябрь-2017
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КОММЕНТАРИИ (4)
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CSKA79

15980 ДЕБИЛОВ!!!

20:28

Andrey6201

Враньё, как минимум, треть мест были пустыми

20:05

армин

это много.конечно играли ж с великим ДИНАМО!

19:59

King's Bounty IX

а если за бабки ?

19:54