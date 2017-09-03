Матч Россия - "Динамо" посетили 15 980 болельщиков

Товарищеский матч сборной России против "Динамо" (3:0) на "Арене Химки" посетили 15 980 зрителей, сообщает официальный Твиттер стадиона. Вместимость арены составляет 18 636 человек. Напомним, что вход на игру был бесплатным.
📣Официально📣Матч @TeamRussia vs. @FCDM_official посетили 15980 зрителей! Всем спасибо за поддержку команд👏👏👏 pic.twitter.com/AWpCuKJFbA– АУ "Арена Химки" (@ArenaKhimki) 3 сентября 2017 г.
Голы в неофициальном поединке забили Антон Миранчук, Антон Заболотный и Мариу Фернандес.
CSKA79
15980 ДЕБИЛОВ!!!
20:28
Andrey6201
Враньё, как минимум, треть мест были пустыми
20:05
армин
это много.конечно играли ж с великим ДИНАМО!
19:59
King's Bounty IX
а если за бабки ?
19:54