Матч Россия - "Динамо" посетили 15 980 болельщиков

Товарищеский матч сборной России против "Динамо" (3:0) на "Арене Химки" посетили 15 980 зрителей, сообщает официальный Твиттер стадиона. Вместимость арены составляет 18 636 человек. Напомним, что вход на игру был бесплатным.

Голы в неофициальном поединке забили Антон Миранчук, Антон Заболотный и Мариу Фернандес.

Трансляция матча Россия - "Динамо"