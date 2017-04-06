Матч Россия - Чили может пройти на стадионе ЦСКА

Вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сообщил, что идет работа над проведением товарищеского матча между сборными России и Чили на стадионе ЦСКА. Ранее было объявлено, что игра пройдет 9 июня в Москве.

- Это в определенной степени рыночная ситуация, но мы не прочь сыграть на ЦСКА, - цитирует ТАСС Мутко. - РФС будет работать над этим - прекрасный стадион построили, надо его засветить, сделать его международным, чтобы в будущем можно было подать заявку на финал еврокубка. Но это все пока проект.