Матч Германия - Россия может пройти в ноябре в Лейпциге

Вице-президент Немецкого футбольного союза Райнер Кох сообщил, что товарищеский матч Германия - Россия может состояться в Лейпциге. Ранее РФС объявил, что Россия проведет два контрольных матча осенью 2018 года. 10 сентября россияне сыграют дома с Чехией, 15 ноября - на выезде с Германией.

- У нас сложились очень теплые отношения с российским футболом. В мае наши молодые игроки отправятся на товарищеский поединок в Волгоград. Мы очень рады, что вскоре после чемпионата мира проведем один из первых товарищеских матчей со сборной России. Матч Германия ─ Россия может пройти, согласно последним планам, в Лейпциге, ─ цитирует "Спорт день за днем" Коха.