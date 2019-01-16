Матч 1/4 ЧМ Россия – Хорватия стал самым рейтинговым событием на ТВ в 2018-м

Матч сборной России в четвертьфинале чемпионата мира-2018 против Хорватии (2:2, по пен. 3:4) стал самой популярной программой на отечественном телевидении в 2018 году, сообщает Федеральное агенство новостей со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope.

Также в список самых рейтинговых телевизионных событий попала встреча 1/8 финала ЧМ Испания – Россия (1:1, по пен. 4:3), который транслировался на канале Россия 1 (рейтинг – 18,6%, доля аудитории – 57,7%), а также финал мундиаля Франция – Хорватия (4:2) (Россия 1, рейтинг – 16,2%, доля аудитории – 53,9%).

В топ-10 телепрограмм 2018 года также оказались матчи Россия – Египет (3:1) (4-е место), Россия – Саудовская Аравия (5:0) (6-е место), Уругвай – Россия (3:0) (10-е место).