Массимо Каррера: "У сборной России есть приоритет над клубами"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что на месте наставника сборной России Станислава Черчесова действовал бы точно так же, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Итальянец подчеркнул, что Черчесов должен создавать сильную команду для домашнего чемпионата мира.

– Следили вы за игрой футболистов "Спартака" в сборной России? Как оцените их форму после возвращения?

– Видел их матчи. Они выступили хорошо, раз постоянно играют, это что-то значит.

– Стоит ли обсудить с Черчесовым, чтобы он не вызывал некоторых игроков в сборную?

– Если бы я был на его месте, поступал бы точно так же. У сборной есть приоритет. Тренер не может делать одолжение одному клубу и не делать другому. Он должен создавать сильную команду для чемпионата мира-2018, пробовать тактические схемы. Он должен испытать всех ребят.