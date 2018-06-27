Массимо Каррера: "Головин готов к "Ювентусу"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что хавбек ЦСКА и сборной России Александр Головин готов выступать в итальянском чемпионате. Ранее сообщалось, что 22-летним полузащитником активно интересуется "Ювентус".

- Я считаю, что Головин готов к "Ювентусу", - цитирует 54-летнего специалиста "Российская газета". - И он доказывает это на чемпионате мира. Ему 22 года, он молод. Несмотря на это, он уже провел три сезона на высшем уровне в ЦСКА, играл в Лиге чемпионов против топ-клубов. Мое мнение - Головин может закрепиться в "Ювентусе". Как и в любом другом европейской команде.

Он также добавил, что российский игрок будет получать регулярную игровую практику в туринском клубе.

- Я не думаю, что Головин сядет в "Ювентусе" на скамейку. У него достаточно качеств, чтобы заиграть в основе. У него там будет свое место, потому что это очень сильный футболист, - сказал Каррера.

Итальянец возглавил "Спартак" в 2016 году. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России и выиграли Суперкубок.