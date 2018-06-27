Массимо Каррера: "Дзюба в "Спартаке"? Нет!"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера признался, что не видит нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу в составе московской команды. 29-летний форвард выступал за красно-белых с 2006 по 2015 год.

- Дзюба в "Спартаке"? Нет, у меня есть Зе Луиш, - цитирует 54-летнего итальянца "Российская газета".

Специалист отметил, что считает Дзюбу и другого нападающего сборной России Федора Смолова сильными футболистами.

- Это два абсолютно разноплановых игрока. И оба очень сильны. Они могли бы выходить на поле вместе. Думаю, это была бы очень сильная связка. А кто из них сильнее на данный момент - не берусь говорить, - сказал Каррера.

Итальянец возглавляет "Спартак" с 2016 года. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России и выиграли Суперкубок.

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