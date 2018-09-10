Мартин Йиранек: "Надеюсь, Россия и Чехия покажут хороший футбол с большим количеством голов"

Бывший защитник "Спартака", "Терека", "Томи" и сборной Чехии Мартин Йиранек - о товарищеском матче Россия – Чехия.

– К сожалению, у нас есть ряд травмированных игроков, которые не сыграют с Россией, – цитируют футболиста "Известия". – Не сыграют полузащитники Владимир Дарида и Антонин Барак. Они, безусловно, являются звездами нашей сборной, и их будет не хватать. Тем не менее, у Чехии немало сильных и квалифицированных игроков. Есть, например, нападающий Патрик Шик, защитники Теодор Селассие и Павел Кадержабек, а также вратарь Томаш Вацлик. Конечно, это будет товарищеский матч, но он, тем не менее, очень престижный. Россия добилась большого успеха на чемпионате мира, и для Чехии эта встреча станет важной с точки зрения оценки свои сил. Надеюсь, команды покажут хороший футбол с большим количеством голов.

Матч Россия - Чехия начнется в 19.00 по московскому времени.