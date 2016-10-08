17:36 | ФУТБОЛ — Сборная России

Маркос Уренья: "За сборную России выступают игроки высокого уровня"

0
0
0
 
Алан ДЗАГОЕВ.Треугольники Черчесова. Как сборная будет играть без Дзагоева

Нападающий сборной Коста-Рики Маркос Уренья на пресс-конференции перед контрольным матчем против сборной России выразил надежду на то, что его команда вернется в РФ для участия на чемпионате мира-2018, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Экс-форвард "Кубани" отметил жесткий стиль игры команды Станислава Черчесова.

– Действительно, эта неделя для нас была сложной, мы интенсивно готовились, – сказал Уренья. – Знаю, что сборная России достаточно жестко играет. Но наши футболисты конкурентоспособны. Я думаю, мы продемонстрируем отличную игру завтра.

– Что думаете, если вдруг столкнетесь со сборной России на чемпионате мира-2018?

– Я думаю, этот матч придаст нам больше мотивации. Я думаю, этот матч в дальнейшем поможет нам добиться высоких результатов, чтобы мы смогли играть так же, как и в Бразилии. Игроки у сборной России высокого уровня. И я надеюсь, что мы сможем сюда вернуться на чемпионате мира.

Опрос

Как закончится контрольный матч Россия - Коста-Рика?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Россия - Коста-Рика в Краснодаре

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ