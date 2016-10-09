Маркос Уренья: "Все будут вспоминать, как Коста-Рика победила Россию на новом стадионе"

Нападающий сборной Коста-Рики Маркос Уренья после контрольного матча против сборной России (4:3) в Краснодаре на новом стадионе отметил, что для игроков его команды является честью быть вызванным в национальную команду. Также он добавил, что этот матч войдет в историю, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.



– Атмосфера потрясающая, полный стадион, – подчеркнул Уренья.– Это мотивация для всех футболистов. Всем понравилось играть на этой арене. Было тяжело играть против сборной России, это сильная команда. Мы сделали большой объем работы. Мы выиграли благодаря своей готовности.



– За счет чего забили 4 гола?



– У нас хорошая команда. Мы сохранили качество игры, которое было на чемпионате мира в Бразилии. Поэтому нам даже не важно, какие конкретно выходят игроки, важно, как вся команда взаимодействует. Мы работали на поле, и каждый внес свой вклад в победу.



– Вы очень быстро передвигались по полю, несмотря на интенсивные тренировки.



– Мы очень долго работаем вместе. Эта команда собрана не на несколько дней. У нас уже есть свой стиль. Вначале было тяжело, потому что мы не попали на ЧМ-2010. Вот это было очень тяжелая ситуация. Потом начали привлекаться молодые игроки, которые росли вместе с командой. Поэтому мы так играем.



– У вас будут премиальные за эту победу?



– У нас такое не предусмотрено. Товарищеская игра – это просто товарищеская игра. У нас люди приезжают играть за свою страну. И у нас нет таких денег, как в России, у нас маленькая федерация. Нам не платят премиальные за товарищеские матчи. Но это неважно для нас, потому что мы так любим играть за сборную. Для каждого футболиста это очень важно.

- Насколько было приятно победить на стадионе "Краснодара", ведь вы когда-то играли за "Кубань"?



- Это останется в истории. Все будут помнить, что первый матч на этом стадионе выиграла Коста-Рика. Для нас любая игра важна, потому мы так действовали на поле.