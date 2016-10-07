Маркос Уренья: "Когда я узнал, что играем с Россией, да еще и в Краснодаре – просто не поверил"

Нападающий сборной Коста-Рики Маркос Уренья, отыгравший несколько лет в "Кубани" и уехавший в 2014 году в чемпионат Дании, не забыл русский язык. Он с удовольствием доказал это спецкору "СЭ" сразу после тренировки костариканцев. На все вопросы Уренья ответил по-русски.

– Добро пожаловать обратно, Маркос! – приветствую Уренью, но тот, не дожидаясь вопроса, сразу начинает говорить.

– Когда я узнал, что играем с Россией, да еще и в Краснодаре, для меня это был потрясающий момент – я просто не поверил! Давно здесь не был, хотел вернуться, предполагал, что это может случиться в 2018 году, но все произошло раньше. И так здорово, что матч решили провести именно в Краснодаре! Очень рад, очень!

– Ваши товарищи по сборной, наверное, обрушились на вас с вопросами.

– Конечно! Все сразу на меня: как Россия? Как погода? Ребята немножко боялись, что будет снег и холодно, совсем не как в Коста-Рике. Но потом они прилетели сюда, посмотрели и сказали: о, а тут неплохо, и погода хорошая, и город – нет опасных людей на улицах. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полностью интервью Уреньи