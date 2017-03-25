Марко Трабукки: "У сборной России самое слабое поколение в истории, спасибо лимиту"

Известный итальянский агент Марко Трабукки призвал не критиковать сборную России за поражение во вчерашнем товарищеском матче от Кот-д'Ивуара (0:2). По его мнению, это реальный уровень команды Станислава Черчесова, и виной тому лимит на легионеров.
"Не ругайте сборную России, это просто их уровень. Самое слабое поколение в истории. Жаль, что совпадает с домашним чемпионатом мира. Спасибо лимиту - суперидея!" - написал Трабукки в своем твиттере.
Не ругайте сборную 🇷🇺,это просто их уровень: самое слабое поколение в историй. Жаль, что совпадает с домашним ЧМ. Спасибо лимиту-супер идея!– Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) 25 марта 2017 г.
Птицuk
Андрей Палыч 1979 Птицuк________Вот как раз виной НЕЗАСЛУЖЕННЫХ и НЕЗАРАБОТАННЫХ денег игрокам и есть лимит.Эти паспортисты из за лимита стали стоить в 3 раза дороже.Соответственно они могут при подписании контракта хорошую зарплату выбить себе.Они же в цене-на дворе лимит. 12:26 ----------------------------------------- Ну вот объясни мне дураку, вот есть в команде 5-6 русских (российских) игроков, которые из-за лимита (якобы) хапнули себе огромные контракты, которые превратили их из людей, который чего-то хотят добиться в футболе и становятся чемпионами Европы среди молодёжи в ленивых бездельников, которые если и выходят на поле, то чтобы походить пешком и в лучшем случае пару раз подыграть бразильцам или голландцам. Вот объясни, почему ещё 25-30 молодых игроков, которые имеются в любой команде РФПЛ и ФНЛ и сидят на небольших ЗП - НЕ ХОТЯТ тоже хапнуть такой же огромный контракт и заиграть ну как на уровне того Аршавина или Кержакова? Этому что, тоже лимит мешает? Кто не дал выпускникам школы Зенита занять место Денисова, Аршавина, Быстрова, почему в составе Зенита нет НИ ОДНОГО выпускника школ Смена и Зенит? Почему в Краснодаре, в Спартаке, в ЦСКА они играют, хоть и мало, а в Зените - нет? Что, у Чернова такой огромный контракт, что он обленился и перестал выходить в составе, как на сборах? При чём тут вообще лимит?
12:45
sailor1990
Дааааа. И идея для лимита ведь была обратная - дать талантливой молодежи пробиться в основу.
12:44
Slim Taller
Для ватников так и не доходит,что лимит это зло.Без конкуренции не будет прогресса.Они думают,что весь мир стоит на месте.Что можно взять советские методики подготовки футболистов пятидесятилетней давности и сборная будет крушить всех подряд.
12:42
Dymanomashina
Да нормальный Черчесов тренер, получше многих. Отложите хлыст в сторонку, пожалейте свои спинки и не нойте после каждого товарняка. Турнир всех рассудит...
12:42
Андрей Палыч 1979
Свинству Бой________Так пусть не берут в клубы второй сорт.Пусть зделают закон как в Англии,где игрок должен быть обязательно игроком сборной своей страны и сыграть за неё определённое количество матчей.Таким образом они закрыли въезд всякому мусору
12:41
Свинству Бой!
Да лимит сам по себе песчинка в ворохе накопившихся и созданных тупыми чинушами от футбика проблем. Трабукки мямлит о лимите из своих шкурных интересов, когда его уберут, он и ему подобные тут же напихают в клубы второй сорт, но такова его работа.
12:27
Андрей Палыч 1979
Птицuк________Вот как раз виной НЕЗАСЛУЖЕННЫХ и НЕЗАРАБОТАННЫХ денег игрокам и есть лимит.Эти паспортисты из за лимита стали стоить в 3 раза дороже.Соответственно они могут при подписании контракта хорошую зарплату выбить себе.Они же в цене-на дворе лимит.
12:26
Vlaer
он прав! лимит играет не маловажную роль в рости наших футболистов! А поколение действительно очень слабое ! И самое обидное , что подрастающего поколения тоже не видно!
12:22
Levbereg
Они "доприкалываются", что вот выйдут парни в финал " Кто хочет стать легионером" и из этой команды сформируют сборную)))). А если серьезно у нас в России можно выделить только из времен ЧЕ 2008 Аршавина- все. Больше не было никого, кого можно назвать игроком европейского уровня. А вспомним сколько наших игроков были ключевыми футболистами в ведущих европейских клубах в 90-е. Наверно больше десяти человек можно перечислить. Правильно говорят, что нет давно в стране ДЮШ с принципами обучения играть, а не завоевывать никому ненужные грамоты. Единственное, что за грамоты получает премии нищий тренер. И самое главное, что на спорт деньги выделяются, но они наверно же не доходят до юных футболистов и тренеров.
12:22
azmiser
Кроме лимита нужно ещё и ликвидировать футбольных агентов как класс. Они никак не заинтересованы в развитии футбола в РФ, развращают игроков, тренеров и руководство команд, коррупционеры в чистом виде. Но это не самое главное. Пока у нас социальный статус тренера ДЮСШ ниже, чем даже у учителя - говорить вообще не о чем. Детей тренируют совершенно случайные люди, не нашедшие себя в других сферах деятельности. Знаю это не понаслышке: сам работал в ДЮСШ.
12:21
индеец_Джо
Птицuk, а что смог тот "пионеротряд" на межд. уровне 1996 и далее ? Ответ: ноль.
12:20
Птицuk
Виной всему конечно же не лимит, а политика выплат огромных, НЕЗАСЛУЖЕННЫХ и НЕЗАРАБОТАННЫХ денег игрокам! А кто их выплачивает, кто начал эту гонку зарплат, чтобы переманить к себе, во второразрядные совсем недавно клубы - игроков сборной страны, лидеров других команд? Не вырастить чемпионов в СВОЕЙ команде, как это сделал тот же Ярцев из "пионеротряда", а нахапать к себе уже готовых игроков из команд-конкурентов? Все знают - сначала ЦСКА, а потом и Зенит в этом беспредел всех обогнал в разы. Вот вам и причина, почему наш футбол смотрят всё меньше, почему молодые не видят никакого стимула к росту. У них уже всё есть в жизни, огни всю свою жизнь с детства посвятили именно этому - подписанию контракта с богатым клубом, как тот же Ваня Соловьёв! Точно та же история в хоккее - там тоже второразрядные клубы без истории и выстроенной структуры напичкали баблом и сделали лидерами. Тем самым отбросив наш хоккей с лидерских когда-то позиций на вторые роли.
12:13
Птицuk
Если бы футбольный агент был бы дурак - он бы не был агентом. Или был бы у Гоши дворника, который по субботам играет в Куриных Попках. Бегал бы по пятницам и узнавал, где им с Гошей больше нальют, за какую ферму. Поэтому конечно он проталкивает идею, что лимит всему виной, ведь это лимит ему не дает заполнить всю основу всех клубов масаями, и таким образом получать ещё больше на свой счёт. Кто-встречал человека, который бы ратовал за то, что уменьшит его доходы? Что и почему он говорит - мне понятно. Непонятно, почему ему верят - думают что если Трабукки завезет к нам ещё 50 африканцев или югославов - то сборная наконец-то заиграет? Самим не смешно? Лимит конечно же ни при чём - разве он ограничивает в чём-то тех 25-30 человек в каждой команде, РУССКИХ, которые сидят на лавке, как Ваня Соловьёв просидел в Зените, и как-то мешает добиваться места в основе? Если лимит отменить, то в дубле будут сидеть не 25-30, а 30-35, вот и вся разница!
12:13
индеец_Джо
Ну, можно подумать, что иным было поколение, игравшее на ЧМЯК под руководством бухающего гуру (ОИР). Взросло то поколение явно не в 90-х, а гораздо раньше.
12:09
hosh
Черчесов слабоват для сборной, и лимит влияют. Они не знают что делать на поле, не двигаются, не знают кому отдать.
12:07
AlCapone
Бульбазавр == Абсолютно! А пока Чувальский растит детишек на быструю продажу и боксеров-быков для бандитских разборок
12:03
Бульбазавр
Прям показательна вчерашняя колонка Казакова про Волгоград!Пока такие люди как Чувальский будут рулить футболом в регионах,мы скоро не то что Слонам бегимотам проигрывать будем!
11:55
bukia70
не в лимите проблема, а в том, что любой желающий, умеющий итать и писать может полуить тренерскую лицензию! за неделью можно получить лицензию Ц и работать с детьми. вот и работают тренерами трактористы, колхозники и т.д. смотришь на тренеровку детей 7-8-9 лет и видишь тренера с конспектом в руках. какой там конспект? детям показывать надо что и как делать. что может тракторист показать? вот и играет Кутепов в то, что науил тракторист
11:55
And60
Это все отголоски 90-ых. Развалить развалили, а построить заново не только время и деньги нужны, но мозги и ответственность от верхушек до родителей ребятишек.
11:52
Вьери
Ждем наплыва ватных комментов
11:49
Андрей Палыч 1979
Спасибо лимиту и завышенным зарплатам!
11:46
AlCapone
Flamenco === конечно же, но прав! Ведь это не дает ему пачками поставлять своих клиентов к нам! И лимит, принятый несколько лет назад, автоматически ухудшает игроков за последние 20 лет, не так ли! Их в детской спортшколе не научили ни технике, ни тактике, а вы на лимит тут все валите! Гениально! Когда будут не за бабло пацанов или папкины бандитские/чиновничьи связи в состав ставить, тогда и будет нормальная сборная!
11:46
serzheo
Это уровень наших ДЮСШ, спасибо тренерам взятачникам и блатным игрокам.
11:46
Flamenco
Трабукки прав на все 1000 процентов! Поколение зомби!
11:43
футбол_2018
Это уровень тренерской школы!!!
11:38