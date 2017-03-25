Марко Трабукки: "У сборной России самое слабое поколение в истории, спасибо лимиту"

Известный итальянский агент Марко Трабукки призвал не критиковать сборную России за поражение во вчерашнем товарищеском матче от Кот-д'Ивуара (0:2). По его мнению, это реальный уровень команды Станислава Черчесова, и виной тому лимит на легионеров.

"Не ругайте сборную России, это просто их уровень. Самое слабое поколение в истории. Жаль, что совпадает с домашним чемпионатом мира. Спасибо лимиту - суперидея!" - написал Трабукки в своем твиттере.