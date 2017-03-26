21:10 | ФУТБОЛ — Сборная России

Марко Трабукки: "Сборная России войдет в тройку на ЧМ? Это как сборная Гаити отберется на турнир"

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Известный итальянский агент Марко Трабукки в эфире передачи "Все на футбол" заявил, что в нынешнем состоянии сборной России не под силу показать выдающийся результат на чемпионате мира-2018. Ранее он назвал нынешнее поколение футболистов худшим в истории российского футбола.

– Если наша сборная на чемпионате мира войдет в тройку или покажет невероятный результат, вы измените мнение насчет того, что это поколение – худшее за всю историю российского футбола?

– Вы говорите о невозможном. Это как, скажем, сборная Гаити пробьется на чемпионат мира. У меня перед глазами состав сборной России 1994 года, я вижу, где эти люди играли – "Барселона", "Порту", "Челси", "Манчестер Юнайтед". Это просто смешно.

Марко Трабукки: "У сборной России самое слабое поколение в истории, спасибо лимиту"

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Dexty_07

Гаити подали в суд на Траббукки за сравнение со сборной России. "Так нас никто не имеет право оскорблять", - заявили Гаитянские футболисты.

21:50

Бармалей3000

Тренер молодец он даже не знает сильнейших, состав меняется, никакой сыгранности!!!

21:41

Ботаникум

Сбродная из бездарных "лимитчиков", лишённых подлинного патриотизма и требовательности к себе, всё это им заменяют ПОНТЫ и НЕВЕРОЯТНАЯ САМОУВЕРЕННОСТЬ-САМОДОВОЛЬСТВО! Спасибо "муДкам" за ТАКОЙ "футболлллль" и ТАКУЮ сбродную!

21:38

Thomas_Boy

изсибири ___________ Говорить "Ларссон и компания" не совсем корректно. Ларссон был по факту третьим форвардом, основными были Далин и Андерссон. И да, шведы были очень сильны. Особенно в атаке.

21:38

изсибири

2 Lexys1 -- Вообще-то шведы тогда были очень сильны, не те что нынче. Недаром Ларссон и компания третье место заняли. И ещё не известно, что было-бы, если бы в концовке полуфинала не пропустили от бразильцев

21:35

Thomas_Boy

Назло всем либерастам Сборная России выиграет медали ЧМ-2018. А Виталий Леонтич получит орден.

21:33

изсибири

У Гаити больше шансов даже попасть в тройку )

21:31

Lexys1

Да, но в 90-х у нас тоже были сплошные пшики. 94 год? Ну ладно Бразилия с Ромарио, там все понятно. Но и шведам слили.

21:31

hant64

У Гаити, пожалуй, поболее шансов пробиться на ЧМ 2018, чем у сбродной России не то чтобы в призёры попасть, а даже из группы выйти, причём не зависимо от состава соперников по группе.

21:23

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