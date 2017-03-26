Марко Трабукки: "Сборная России войдет в тройку на ЧМ? Это как сборная Гаити отберется на турнир"

Известный итальянский агент Марко Трабукки в эфире передачи "Все на футбол" заявил, что в нынешнем состоянии сборной России не под силу показать выдающийся результат на чемпионате мира-2018. Ранее он назвал нынешнее поколение футболистов худшим в истории российского футбола.

– Если наша сборная на чемпионате мира войдет в тройку или покажет невероятный результат, вы измените мнение насчет того, что это поколение – худшее за всю историю российского футбола?

– Вы говорите о невозможном. Это как, скажем, сборная Гаити пробьется на чемпионат мира. У меня перед глазами состав сборной России 1994 года, я вижу, где эти люди играли – "Барселона", "Порту", "Челси", "Манчестер Юнайтед". Это просто смешно.

Марко Трабукки: "У сборной России самое слабое поколение в истории, спасибо лимиту"