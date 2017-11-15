Марк Бартра: "Смолов обладает всеми качествами для игры в Европе"

Защитник сборной Испании Марк Бартра после товарищеского матча против России (3:3) отметил, что доволен ничьей в этой встрече и назвал соперника трудолюбивой командой. Также Бартра заявил, что нападающий Федор Смолов, оформивший дубль, имеет все качества для игры в Европе.

– Как вам стадион?

– Это одна из лучших арен, на которых я играл за свою карьеру. Нам пришлось очень тяжело, россияне доставили много проблем, поэтому мы довольны ничьей. Сборная России – хорошая, трудолюбивая команда.

– Федор Смолов – самый опасный игрок в ее составе?

– Да, он классный нападающий. Забил отличные голы. У него есть все качества, чтобы выступать в Европе. (Егор БЫЧКОВ)