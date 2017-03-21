Мариу Фернандес: "Я всегда готов играть за сборную России"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес остался доволен первыми впечатлениями от работы в сборной России. Бразилец получил российский паспорт летом прошлого года. В мае исполнится пять лет после его переезда в Россию, и по правилам ФИФА он сможет играть за национальную команду.
- Я впервые в расположении команды, и у меня самые лучшие впечатления от первых дней, меня очень хорошо приняли. Меня все устраивает, и я просто счастлив, - цитирует ТАСС Фернандеса.- С Черчесовым я раньше встречался, сейчас мы пока предметно не говорили. Просто спросил меня о семье, впечатлениях, делах и работе на тренировках. О моей роли в команде или позиции речи не шло.
На просьбу сравнить работу под руководством Черчесова и бывшего главного тренера ЦСКА и национальной команды Леонида Слуцкого Фернандес ответил: "Мне сложно делать какие-то сравнения, потому что опыт работы с Черчесовым у меня еще небольшой".
24 марта Россия сыграет с Кот-д'Ивуаром, 28 марта - с Бельгией.
- Сборную ждут довольно сложные игры, - добавил Фернандес. - Ивуарийцы - быстрая и сильная команда. А у бельгийцев есть очень сильные игроки - Лукаку, Витсель, Де Брейне, Мертенс. Жаль не сыграет Эден Азар. Пока я еще не знаю, смогу ли сыграть. Нужно потерпеть этот срок - пять лет, остается еще немножко; я лично всегда готов играть.
Thomas_Boy
Не ругайте Сержа! Он поля строит как Роман Абрамович и рэп сочиняет как великий композитор Эрнст Хаппель. Кстати, как успехи, Серж?
20:44
дост
serzheo 19:56 Гастры всегда готовы улицы подметать.-------> так мети молча
20:38
serzheo
Тополь-М____ Ты че свечку держал? Откуда тебе знать кто и что сделал? ...
20:36
Тополь-М
Серожа, этот, как ты выразился, гастарбайтер хоть что-то для России сделает. Ты же обычный выпердыш, аномалия.
20:33
serzheo
1
19:56
serzheo
Гастры всегда готовы улицы подметать.
19:56