Мариу Фернандес: "Я всегда готов играть за сборную России"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес остался доволен первыми впечатлениями от работы в сборной России. Бразилец получил российский паспорт летом прошлого года. В мае исполнится пять лет после его переезда в Россию, и по правилам ФИФА он сможет играть за национальную команду.

- Я впервые в расположении команды, и у меня самые лучшие впечатления от первых дней, меня очень хорошо приняли. Меня все устраивает, и я просто счастлив, - цитирует ТАСС Фернандеса.- С Черчесовым я раньше встречался, сейчас мы пока предметно не говорили. Просто спросил меня о семье, впечатлениях, делах и работе на тренировках. О моей роли в команде или позиции речи не шло.

На просьбу сравнить работу под руководством Черчесова и бывшего главного тренера ЦСКА и национальной команды Леонида Слуцкого Фернандес ответил: "Мне сложно делать какие-то сравнения, потому что опыт работы с Черчесовым у меня еще небольшой".

24 марта Россия сыграет с Кот-д'Ивуаром, 28 марта - с Бельгией.

- Сборную ждут довольно сложные игры, - добавил Фернандес. - Ивуарийцы - быстрая и сильная команда. А у бельгийцев есть очень сильные игроки - Лукаку, Витсель, Де Брейне, Мертенс. Жаль не сыграет Эден Азар. Пока я еще не знаю, смогу ли сыграть. Нужно потерпеть этот срок - пять лет, остается еще немножко; я лично всегда готов играть.