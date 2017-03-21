19:41 | ФУТБОЛ — Сборная России

Мариу Фернандес: "Я всегда готов играть за сборную России"

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Защитник ЦСКА Мариу Фернандес остался доволен первыми впечатлениями от работы в сборной России. Бразилец получил российский паспорт летом прошлого года. В мае исполнится пять лет после его переезда в Россию, и по правилам ФИФА он сможет играть за национальную команду. 

- Я впервые в расположении команды, и у меня самые лучшие впечатления от первых дней, меня очень хорошо приняли. Меня все устраивает, и я просто счастлив, - цитирует ТАСС Фернандеса.- С Черчесовым я раньше встречался, сейчас мы пока предметно не говорили. Просто спросил меня о семье, впечатлениях, делах и работе на тренировках. О моей роли в команде или позиции речи не шло.

На просьбу сравнить работу под руководством Черчесова и бывшего главного тренера ЦСКА и национальной команды Леонида Слуцкого Фернандес ответил: "Мне сложно делать какие-то сравнения, потому что опыт работы с Черчесовым у меня еще небольшой".

24 марта Россия сыграет с Кот-д'Ивуаром, 28 марта - с Бельгией.

- Сборную ждут довольно сложные игры, - добавил Фернандес. - Ивуарийцы - быстрая и сильная команда. А у бельгийцев есть очень сильные игроки - Лукаку, Витсель, Де Брейне, Мертенс. Жаль не сыграет Эден Азар. Пока я еще не знаю, смогу ли сыграть. Нужно потерпеть этот срок - пять лет, остается еще немножко; я лично всегда готов играть.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4113750

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Thomas_Boy

Не ругайте Сержа! Он поля строит как Роман Абрамович и рэп сочиняет как великий композитор Эрнст Хаппель. Кстати, как успехи, Серж?

20:44

дост

serzheo 19:56 Гастры всегда готовы улицы подметать.-------> так мети молча

20:38

serzheo

Тополь-М____ Ты че свечку держал? Откуда тебе знать кто и что сделал? ...

20:36

Тополь-М

Серожа, этот, как ты выразился, гастарбайтер хоть что-то для России сделает. Ты же обычный выпердыш, аномалия.

20:33

serzheo

1

19:56

serzheo

Гастры всегда готовы улицы подметать.

19:56

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