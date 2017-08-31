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13:28 | Футбол — Сборная России

Мариу Фернандес: "Сборная России – великая, горд защищать ее цвета"

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Защитник ЦСКА Мариу Фернандес рассказал, что горд защищать цвета сборной России. Он отметил, что долго не думал, получать ему российское гражданство или нет.

– По своему уровню вы соответствуете сборной России. Не боитесь, что можете пожалеть о своем выборе? – вопрос Фернандесу.

– Сборная России – великая сборная. Когда мне представился шанс принять гражданство, чтобы защищать цвета национальной сборной, я два раза не думал. Я с удовольствием согласился. Очень горд, что защищаю эти цвета. Я бы не сказал, что испытываю какое-то отчаяние. Наоборот, я очень счастлив и преисполнен гордости выступать за Россию. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, Фернандес находится в расположении национальной команды на тренировочном сборе в Новогорске, который начался 28 августа. Он завершится 3 сентября контрольным матчем с "Динамо". Встреча состоится на "Арене Химки", начало игры - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

 

 

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Материалы сюжета: Сборная России: экспериментальный сентябрь-2017
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Союз Аполлонович

Не люблю коней, но Мариу хорош

13:47

Andrewxyz

Отберите у Мариу боярку.

13:47

ДЖИММ

Мариу узбагойся

13:42

kolan

Большая* разумеется :)

13:40

kolan

Болшая удача для нас, что такой сильный футболист, ооочень скромный и хороший парень, как Марио, решился за нас выступать. Но вот язык обязательно надо выучить!!

13:40

shpasic

Великая Нефутбольная Сборная))

13:39