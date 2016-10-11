Мариу Фернандес: "Родственники сказали, что я не должен задумываться, и нужно с удовольствием принять российское гражданство"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес отметил, что российское гражданство не делает его стопроцентным футболистом сборной России. Футболист получил российский паспорт в июле текущего года. Согласно правилам ФИФА, за сборную России он сможет начать выступать после пяти лет проживания в РФ – с 2017 года.

– Я каждый день занимаюсь русским языком с частным преподавателем, стараясь улучшать свои знания, – цитирует ТАСС Фернандеса. – "Спасибо" является моим любимым словом. Прежде чем принять гражданство РФ, я проконсультировался с родными, с мамой, и все единогласно сказали, что я не должен даже задумываться, а с удовольствием принять российское гражданство.

Мне понравилось, что меня очень тепло приняли: все ко мне подошли, поговорили и все были рады меня видеть. Но наличие российского гражданства еще не говорит, что я стопроцентный игрок сборной, мне надо много тренироваться, и тогда, возможно, у меня будет шанс защищать цвета национальной команды. Если вызовут в сборную, покажу свой максимум, отдамся на все сто.