22:23 | Футбол — Сборная России

Мариу Фернандес: "Результата пока нет, но мы уверены в себе"


Защитник сборной России Мариу Фернандес после товарищеского матча против Турции​ (1:1) отметил, что команда много трудится на тренировках, несмотря на отсутствие результата.

– Мы очень много и серьезно трудились, но результата пока нет, – сказал защитник ЦСКА. – Сейчас мы должны усвоить до конца требования Черчесова, осталось только девять дней до первого матча чемпионата мира. Надо продолжать работать, чтобы выиграть у Саудовской Аравии. Конечно, мы не радуемся, когда не побеждаем. Но мы уверены в себе. Поддержка болельщиков очень важна для нас. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Россия – Турция

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