Мариу Фернандес проводит первую тренировку в сборной России

Сегодня сборная России в Краснодаре начала подготовку к товарищеским матчам против команд Кот-д'Ивуара (24 марта в Краснодаре) и Бельгии (28 марта в Сочи). Впервые в составе национального коллектива тренируется защитник ЦСКА Мариу Фернандес. Футболист и ранее вызывался в сборную России, но не участвовал в тренировочном процессе.

Напомним, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал на предстоящие матчи 24 футболиста (позиции – по сайту РФС):

вратари – Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов ("Уфа"), Гильерме ("Локомотив"), Станислав Крицюк ("Краснодар");

защитники – Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – "Спартак"), Федор Кудряшов ("Ростов"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Андрей Семенов ("Терек"), Роман Шишкин ("Краснодар);

полузащитники – Юрий Газинский ("Краснодар"), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов (все – "Спартак"), Александр Головин, Алан Дзагоев, Мариу Фернандес (все – ЦСКА), Александр Ерохин ("Ростов"), Юрий Жирков ("Зенит"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Магомед Оздоев ("Терек");

нападающие – Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба – "Ростов"), Артем Дзюба ("Зенит"), Максим Канунников ("Рубин"), Федор Смолов ("Краснодар").