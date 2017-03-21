Мариу Фернандес позвал болельщиков на матч сборной России

Защитник ЦСКА и сборной России Мариу Фернандес через официальный Твиттер национальной команды позвал болельщиков на товарищеский матч против Кот-д'Ивуара. Команды встретятся 24 марта в 19.00 по московскому времени на стадионе "Краснодара".

Следующую игру сборная России проведет 28 марта в Сочи на стадионе "Фишт" против Бельгии. Напомним, что Фернандес пока не может играть за национальную команду и просто проводит совместные тренировки в общей группе. Бразилец получил российское гражданство летом прошлого года. Игрок сможет дебютировать в составе сборной России в мае 2017 года.