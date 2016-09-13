Мариу Фернандес: "Не забывайте, что меня приглашали в сборную Бразилии"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес рассказал, что очень любит Россию и долго не думал на получение российского гражданства. В конце августа бразилец был вызван на учебно-тренировочный сбор национальной команды. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что 25-летний игрок должен принять участие в одной тренировке, но из-за травмы Фернандес смог приехать в сборную только для общения с представителями команды.

- Кто ваш главный конкурент в сборной России?

- Там хватает сильных крайних защитников.

- И все же?

- Смольников, Шишкин - хороший футболисты, даже отличные. Но конкурент - это не враг. Я хочу помогать сборной, отношусь к своим коллегам по амплуа с большим уважением. Понимаю, что будет не просто пробиться в состав. Но нужно стараться. Все зависит от меня.

- Можете объяснить: почему вы все-таки должны играть за Россию, почему заслуживаете такого права?

- Я очень люблю Россию! Адаптировался в стране. Когда появилась возможность получить паспорт, я посоветовался с членами своей семьи и долго не думал над выбором. Всегда уважал и буду уважать Россию.

- Что можете ответить тем скептикам, которые считают: Фернандес принял предложение из России, так как у него нет шансов в национальной команде Бразилии?

- Ну вообще-то я играл за Бразилию. Четыре или даже пять раз меня вызывали. Думаю, они могли бы меня вызвать еще раз. Но я выбрал сборную России по тем причинам, которые озвучил выше. Мне здесь очень хорошо!

- Значит, если бы не получили российский паспорт, вас бы вызвали в сборную Бразилии?

- Все реально. Конечно, это непросто - в Бразилии высокая конкуренция. Но почему бы и нет? Считаю, у меня были бы шансы вновь попасть в национальную команду. (Виталий АЙРАПЕТОВ)