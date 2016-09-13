Мариу Фернандес: "Не забывайте, что меня приглашали в сборную Бразилии"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес рассказал, что очень любит Россию и долго не думал на получение российского гражданства. В конце августа бразилец был вызван на учебно-тренировочный сбор национальной команды. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что 25-летний игрок должен принять участие в одной тренировке, но из-за травмы Фернандес смог приехать в сборную только для общения с представителями команды.
- Кто ваш главный конкурент в сборной России?
- Там хватает сильных крайних защитников.
- И все же?
- Смольников, Шишкин - хороший футболисты, даже отличные. Но конкурент - это не враг. Я хочу помогать сборной, отношусь к своим коллегам по амплуа с большим уважением. Понимаю, что будет не просто пробиться в состав. Но нужно стараться. Все зависит от меня.
- Можете объяснить: почему вы все-таки должны играть за Россию, почему заслуживаете такого права?
- Я очень люблю Россию! Адаптировался в стране. Когда появилась возможность получить паспорт, я посоветовался с членами своей семьи и долго не думал над выбором. Всегда уважал и буду уважать Россию.
- Что можете ответить тем скептикам, которые считают: Фернандес принял предложение из России, так как у него нет шансов в национальной команде Бразилии?
- Ну вообще-то я играл за Бразилию. Четыре или даже пять раз меня вызывали. Думаю, они могли бы меня вызвать еще раз. Но я выбрал сборную России по тем причинам, которые озвучил выше. Мне здесь очень хорошо!
- Значит, если бы не получили российский паспорт, вас бы вызвали в сборную Бразилии?
- Все реально. Конечно, это непросто - в Бразилии высокая конкуренция. Но почему бы и нет? Считаю, у меня были бы шансы вновь попасть в национальную команду. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
shpasic
значит, с Кокориным и Мамаевым быстро найдёт общий язык.
18:02
shpasic
5 сентября 2011 года Фернандес был вызван в состав сборной Бразилии для участия в Кубке Рока. 14 сентября он был в составе сборной на матче Кубке Рока с Аргентиной, но на поле не вышел, проведя всю игру на скамье запасных. На ответный матч Кубка Рока Фернандес вызван не был. Фернандес после матчей «Гремио» обычно проводил ночь с воскресенья на понедельник в клубе Be Happy. Однажды, задержавшись там, футболист не успел на рейс, которым сборная Бразилии отправлялась на матч. Руководство клуба сразу придумало историю, что у игрока личные проблемы, но Мано Менезес, главный тренер бразильцев, не поверил игроку. После этой истории, Фернандес более не приглашался на матчи национальной команды[22]. Сам защитник сказал по этому поводу: «Да, я опоздал на самолет, но ни в каком клубе ночью я не отрывался. Просто так получилось, что не успел»
18:01